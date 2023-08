Ametid, mida tasub õppida, et täita tühimikku tööjõuturul

Lisaks valitseb Viljandimaal töötukassa tänavu aprillis valminud tööjõuvajaduse baromeetri järgi andmesisestajate, kaubaladustajate, sekretäride-asjaajajate ja sekretäride-juhiabide ülejääk ning võib öelda, et see olukord sarnaneb paljuski kogu Eesti olukorraga: ka Eestis üldiselt on tööturul üle näiteks arve- ja raamatupidajaid ning sekretäre. Eestit tervikuna vaadates on palju ka ajakirjanikke, andmesisestajaid, sisekujundajaid ja dekoraatoreid ning toote- ja rõivadisainereid.