Karlssoni lasteaia uue maja ehitus on üldjoontes graafikus püsinud ning loodetavasti novembri keskpaiku saab lasteaed sinna sisse kolida.

Viljandi tänavune suurim investeering ehk Karlssoni lasteaia ehitus on jõudnud sinnamaale, et teha on veel lõppviimistlus. Edasi võib juba kolimisplaane seada ning seejärel asuda vana lasteaiamaja lammutama.