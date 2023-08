Õppeaasta alguseni on jäänud mõned päevad ja selleks on linn juba koolide lähedal liiklusohtusvahendeid korrastanud. Politseist öeldi, et kuigi septembrini on veel veidi aega, võib juba märgata argielu taastumist ning liikluses on kergliiklejaid rohkem kui suvel.