RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju teil lapse kooliasjade ostmiseks raha kulub või kulunud on?

Kooli alguse reklaamid on poodides juba ammu üleval. "Osta uus koolikott!", "Osta uued tossud!" ... Ranitsatoetusest on paljudele peredele küll suur abi, aga enamasti makstakse seda esimesse klassi minejatele ja enamasti üsna tagasihoidlikult. Kuna lastele tahetakse alati võimaldada parimat, võib teinekord järg käest minna. Abiks võib olla teadmine, kui palju teistes peredes uue kooliaasta eel ühele lapsele kulutatakse. Kui käärid on väga suured, on latt ehk liiga kõrgel ning annaks kokkuhoidlikum olla?