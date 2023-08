Oskan vaid imestada,» ütlesin õele, kui too oli mulle telefonis jutustanud, kuidas ta augusti algul saatis ­Iirimaalt kolmele sünnipäevalapsele õnnitluskaardi. Üks neist tänas toreda üllatuse eest, teistelt ei tulnud mingit märki, et ­kaart oleks nendeni jõudnud. Üks ei jõudnudki. See saadeti Iirimaale tagasi. Saaja, küla, talu ja maakonna nimest ning postiindeksist ei piisanud – kirjakandja ei leidnud postkasti.