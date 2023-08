Jahimeestel palutakse katku leviku ennetamiseks küttida võimalikult palju sigu

Sigade Aafrika katk on tänavu jõudnud kahte sigalasse Võru- ja Põlvamaal. Pilt on illustratiivne.

Jahimeeste selts ning põllumajandus- ja toiduamet tegid ühispöördumise, milles nad paluvad kõigil jahiseltsidel ja jahimeestel küttida metssigu võimalikult palju. Mida väiksem on metssigade arvukus, seda väiksem on karjade ja isendite kokkupuute võimalus ja viiruse levik ning see omakorda vähendab oluliselt riski, et sigade Aafrika katk jõuab sigalatesse.