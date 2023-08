GALERII ⟩ Järgmise aasta Urissaare festivali juubeliks on võimas eelsoojendus tehtud

Urissaare rantšo Univere külas on taas avanud oma uksed kantrihuvilistele – reedel algas seal üheksandat korda Urissaare kantrifestival. "Järgmisel aastal on juba suur juubel ning see tuleb üllatusterohke," sõnas "Urissaare kantri" korraldaja Priit Oks.