Ööl vastu neljapäeva varastati Valma sadamas kahelt paadilt mootor. Foto on tehtud Valma sadamas ja on illustratiivne.

"Neljapäeva hommikul kalurid helistasid, mitu tükki jutti, et kuule, kas sul mootor oli paadil taga. Enam ei ole," rääkis Martin Kaasik, kelle paadilt Valma sadamas ööl vastu neljapäeva mootor varastati. Ja tema polnud ainuke. Teinegi Valma kalur avastas neljapäeva hommikul järvele minema hakates, et sellelt on öösel mootor ära viidud.