Õpitoas tutvustavad treenerid lauatennise algtõdesid. Reketid ja pallid saab kohapealt. Viljandis on tasuta õpituba kella 15–16 Paalalinna kooli juures treener Kert Villemsi juhendamisel.

Liikumisaasta projektijuhi Janne Tombergi sõnul selgus 2021. aastal tehtud liikumisaktiivsuse uuringust, et umbes veerandil Eesti inimestest pole kunagi olnud hobi, mis seostuks liikumise või spordiga. Pisut rohkem on neid, kel on olnud sportlik hobi, kuid kes liikumis- või spordiharrastusega enam ei tegele, ning kaks kolmandikku eestimaalastest sooviks tegelda liikumisharrastustega rohkem, kui seda praegu teeb.