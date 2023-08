Töötukassa Viljandi osakonna juhataja Merit Laan nentis, et registreeritud töötus on Eestis sel suvel vaikselt üha kasvanud. "Tavapäraselt on ikka nii, et suve hakul see kahaneb ja siis sügisest hakkab kasvama, tänavune aasta oli aga selles suhtes veidike erandlik," lausus ta ning nentis, et hooajalist tööd pakuti sel suvel tavalisest vähem, mille põhjust võib näha põuas, aga ka tootmismahtude vähenemises.