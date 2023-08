Väikesest Viljandist Islandi kõrgliigasse: Ott Varik vahetas koduklubi

«Ei ole külm,» ütles Ott Varik naerdes. «Siiamaani … Neljas nädal läheb ja kaks korda on vihma sadanud ja vähe koledam ilm olnud. Reykjavíki kandis on küll, aga siin linnas on Islandi kõige parem ilm: päike paistab ja on tuulevaikne,» lisas ta, viidates linnale, kus ta sellest hooajast uue koduklubi eest Islandi kõrgliigas mängima asub.

See linn on Akureyri. «Ta meenutab Viljandit. Siin on kuskil 20 000 elanikku ja samamoodi on linn laiali. Keskuses on põhimöll: poed, restoranid, mõned baarid ...» kirjeldas Varik.