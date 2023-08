Üks kahest Viljandi grupi juhendajast Elina Otstak rääkis, et siin käib koos kümmekond inimest ning grupi juhendamine tähendab mõtlemist sellele, et iga kord oleks kõndimise juures veidi põnevust. Näiteks ükskord sai loendatud, kui palju on Viljandis kassiskulptuure, ning on ka Männimäel välijõusaali uudistatud. "Proovime ikkagi iga kord teha natuke erisuguse ringi, et käik kogu aeg sama ei oleks."