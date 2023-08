TÜLI MAJAS ⟩ "See on tule- ja varisemisohtlik!" Naabri omavoliline ehitustöö on pannud viljandlanna kolimismõtteid vaagima

Maria Jesse on koos perega Jakobsoni tänav 33-a majas elanud seitse aastat ning probleemid teisel korrusel elava Riina Rossaga olid alanud üsna pea pärast sinna kolimist. Karjumised, ähvardamised, hoovis uitavad joobes inimesed, kaebused küll lemmikloomade pidamise, küll autoga sõitmise kohta – kõik see on tüütu. Jesset on aga hakanud lausa hirmutama naabri arvukad ümber- ja juurdeehitised, mis kõik on päästeameti ja linnavalitsusega kooskõlastamata ning on muutnud maja tema hinnangul tuleohtlikuks.