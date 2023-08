MIDA TEHA? ⟩ Linnahooldus on nõutu: Lastepargis käib segamatu lagastamine

Üks osa probleemist on Ilissoni hinnangul asjaolu, et seda probleemi ei nähta: selleks ajaks, kui linnakodanikud üles ärkavad, on Linnahoolduse töötajad juba ammu oma hommikust ringi alustanud ning park tundubki kena ja puhas. «Oleme naljaga pooleks mõelnud lausa, et jätakski koristamata seal kõik umbes nädalaks, siis saaks ümberkaudsed elanikud aimu, mis seal tegelikult toimub. Samas mine tea, mõni inimene võib hoopis ütelda: «See ju ongi teie töö, selleks teid palgatigi, mis te kurdate.» Seda ütlevad ka noored meie töötajatele, kes nendega mõnikord pargis rääkimas käivad.»