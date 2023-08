"Ärkasin nende mõtetega, et jube vara on trenn," teatas ta lõbusalt küsimuse peale, millised mõtted suurvõistluse hommikul peas olid. "Kell 9 oli trenn. Aga mingit närvi veel ei ole, pigem oli see eelmistel päevadel. Praegu on selline rahulik: nii palju aega on veel õhtuni."