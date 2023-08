Kontsert leidis aset New Yorgis Barclays Centeri hallis, mis mahutab üle 19 000 inimese. "Ma täpselt ei oska öelda, kui palju inimesi vaatamas oli, kuid tean, et mõlemad kontserdid olid välja müüdud," sõnas Pakasaar ning lisas, et keegi ei istunud, vaid ikka seisti, tantsiti ja lauldi valjult kaasa.