"Tee sai korda. See on kena," lausus Mulgi valla teedespetsialist Rein Anton teisipäeval ning nentis, et mõni töö tahab küll veel tegemist, näiteks nõlvad silumist, aga kruus on veetud ja tasandatud. "Homme tehakse tööd veel katte tihendamisega, aga seis on juba väga hea."