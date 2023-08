KONFLIKT ⟩ Mustkunstnik sai Viljandi restoranis söögi asemel sõimata ja jäi seal oma kotist ilma

Nagu Gerli Sandermat eelmisel nädalal mitmesse Viljandiga seotud sotsiaalmeediagruppi postitatud hoiatuskirjas selgitas, soovisid nad neljapäeval abikaasa Marek Sandermati ja lastega välja sööma minna ning Viljandisse jõudes märkasid nad, et restoran Dragon on avatud. Et kunagi olid nad seal saanud positiivse kogemuse, otsustasid nad sisse astuda. Gerli Sandermati kinnitust mööda olid nad seal ainsad kliendid.

Nagu ta kirjutas, asusid nad menüüd uurima ja tellisid eelroaks kevadrullid. Kui toidud olid välja valitud ning abikaasa läks leti juurde, et tellimus esitada, sai ta pahandada, et selleks pole aega ja tuleb oodata, kuni kevadrullid on lauda toodud. Restoranipidaja tundus Gerli Sandermati sõnutsi olevat häiritud sellest, et nad süüa soovivad, ning heitis neile ette, et nad polnud oma tulekust ette teatanud.