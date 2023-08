Wolti kuller jäi dokumendi küsimata jätmise pärast tööta

Sotsiaalmeediagrupis Märgatud Viljandis levis möödunud nädalal anonüümne postitus, milles lapsevanem juhtis teiste lapsevanemate tähelepanu sellele, et alaealised saavad Wolti keskkonna kaudu tellida tubakat ja alkoholi, ilma et keegi kontrolliks nende vanust või seda, kes võtab tellimuse vastu.

"Eelmisel nädalavahetusel tellis minu laps, küll koos isaga – kuid see ei ole argument, Wolt keskkonnast Rimi e-poest karastusjoogid ja kuus A. Le Coq premium õlut. Tellitud on lapse kontoga ja makstud internetipangas otse kauba eest lapse kontoga. Tellijaks oli 12-aastane laps," kirjutas postituse tegija ning lisas, et tellimus toodi kohale, ilma et keegi oleks kontrollinud lapse dokumenti või vanust. "Pandi ukse taha ja kuller läks ära."