Võidutöö avab vaateid

«Kõik teavad, et meil on järv ja lossimäed, aga ega seal lossimägedes meil viimastel aastakümnetel ole ülearu palju juhtunud. Ja viidatud on, et seal pole eriti midagi teha, lapsevankriga ja ratastooliga ei pääse hästi ligi,» avas linnapea Madis Timpson arhitektuurivõistluse tausta ning lisas, et piltlikult öeldes võib Tallinnast tulles Olustvere raudteejaamas maha minna, sõita jalgrattaga Lembitu linnusesse, Viljandi linnusest saab edasi minna Tarvastu ordulinnusesse ja sealt edasi Karksi-Nuia. Ideaalis võiks see nii olla ning nüüd loodetakse projektiraha saada, et plaani ellu viia.