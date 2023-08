Fotograaf tähistas juubelit näitusega

Esmaspäeva pärastlõunal avas Viljandi fotograaf Mati Roosalu Sakala keskuse fuajees fotonäituse vanadest postkaartidest. Ühtlasi tähistas ta näitusele tulnud kolleegide ja sõpradega oma 75. sünnipäeva.

Näitusel on väljas Viljandi vanade postkaartide koopiad. "Ma kogun neid. Need on skaneeritud ja suurendused tehtud. Pakun neid oma klientidele nii originaalsuuruses kui suurendusi. Mõned Viljandi inimesed on neid koopiaid juba ostnud ja üks välismaalane ostis hiljuti terve komplekti – 14 vaadet," rääkis Roosalu.

Postkaardid on pärit XX sajandi esimesest kümnendist, kui niisugune tehnika ja sellised postkaardid olid moes. "Need on esimesed ofsettrüki versioonid. Värvilist filmi siis ju ei olnud. See oli käsitöö, keegi pidi need värvid määrama," segitas Roosalu, kuidas mustvalgetest fotodest värvilised postkaardid said.