Vaiba peal siputab keegi. Lähemal vaatamisel selgub, et see on herilane. Aknaklaasi vastas sumiseb veel neli seesugust veidi uimast tegelast. Õues süües tuleb ettevaatlik olla, et need putukad kogemata koos toidupalaga suhu ei satuks. Samuti võivad nad koha sisse võtta joogiklaasis. Nad võiksid ju karusmarjapõõsas rahulikult marju süüa, aga ei, nad kipuvad inimeste ligi ja eelistavad ikka taldrikut, mitte püünist, mis on neile üles seatud.