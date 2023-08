Viljandi kesklinnast vaid kolme kilomeetri kaugusel asuv Väikemõisa mõisakompleks, kuhu lisaks 766-ruutmeetrisele jugendstiilis peamajale kuuluvad tsaariaegne 375-ruutmeetrine maakividest hoone ja 1998. aastal valminud teine kõrvalhoone, on KV.ee kinnisvaraportaalis oksjonil, mille lõpptähtaeg on 7. september. Alghind on 175 000 eurot.