Laupäeval, 12. augustil peeti järjekordset Kõpu pitsafestivali, rahvas nautis kohapeal valmistatud pitsat ja muusikat. Viljandist tulnud Lellepite perekond oli üritusel kolmekesi pitsa-söömaajast osa saamas. Küsimusele, millise pitsa nad valisid, vastas pereisa Toomas, et mõistagi Toomase-nimelise. Nimelt olid isaga kaasas nii samanimeline perepoeg Toomas kui ka tütar Marta. “See on suurepärane pitsa, kõik tellitud maitsed on peal,” sõnas pereisa Toomas Lellep ning poeg Toomas lisas, et aluspõhi on väga mõnusa ja värske maitsega.