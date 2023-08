Mulgi valla külade päeva krooniks on uue korvpalliväljaku avamine

Enn Sarv ütles Sakalale, et pärast valdade ühinemist 2017. aastal on side eri külade vahel olnud napp ning ta soovib seda suurendada.

Päev algab rukkimaarjapäevale pühendatud laadaga, kus pakub oma tooteid kohalik rahvas. Sama ettevõtmine toimus esimest korda edukalt mullu – sellega taastati ajaloolised laadad, mis leidsid Tuhalaanes aset 15. augusti paiku. Ühtlasi avatakse uus korvpalliplats ning korraldatakse tänavakorvpalliturniir. "Aktsiaselts Betoonimeister andis üle Eesti teada, et soovib toetada kuut küla- või piirkonda poole väljaku valamisega. 37 taotleja seas valiti meid konkursil välja," kõneles Enn Sarv. Juunis ütles aktsiaseltsi Betoonimeister kvaliteedijuht Lauri Labe Sakalale, et korvpall on nende kollektiivile südamelähedane valdkond, korvpalli on toetatud aastaid ning nõnda otsustati ettevõtte eelarvest leida raha kuue korvpalliväljaku betoonist katte rajamiseks. "Konkursi tingimuste järgi valmivad tavamõõtmeist väiksemad ehk 3 × 3 korvpalli mängimiseks mõeldud platsid. Meie poolt on betoonist väljakukate, paigaldus ja väljaku joonimine, kuid konkursi võitjad peavad ise pinnase nõuetekohaselt ette valmistama ja hiljem paigaldama posti koos korviga. Oleme arvestanud, et ühe betoonplatsi tegemine läheb koos transpordiga Betoonimeistrile maksma ligi 10 000 eurot," sõnas ta toona.