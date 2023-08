Loodusemees ennustab ilma leebumist ning pikaldast sügist

“Kägu kukkus pikalt, see tähendab, et sügis tuleb pikk ja pigem üsna ilus. Loomulikult tuleb vahele ka vihmapäevi, ent neidki on ju loodusele vaja,” kõneles Indrek Hein. “Pääsukesed teevad veel pesi, mõnel aastal lähevad pääsukesed juba augustis minema, see tõendab, et niipea külmaks ei lähe." Indrek Hein tuletas meelde, et viimastel aastatel on talv kippunud tulema paar kuud tavakohasest hiljem ja näib, et sedapuhku läheb samuti.