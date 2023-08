Lossimägedes voolab vesi, Viljandi veekeskus sai valmis ning Tartu tänava ääres lainetab ookean. Igaüks justkui päris foto, aga tegelikult mitte. Need on lihtsalt pildid, mis on sündinud mõtleva inimese ja mõtleva masina koostöös.