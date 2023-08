Pikalt elati veendumuses, et sellest viimaseks jäänud Viljandi rokkmuusikafestivalist on säilinud pelgalt mõni mustvalge foto. Selgus aga, et nii see pole. Helisalvestistele sattus Mihkel Truman täiesti juhuslikult ja nüüd on asi sealmaal, et Vaiguviiul annab peagi välja kahest plaadist koosneva albumi «Rockmuusikafestival Viljandi-1976», millele on jäädvustatud hulk selle palasid.