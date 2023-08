GALERII ⟩ Jõudsalt edenev Viljandi haigla ehitus jõudis sarikapeoni

Viljandi haigla Tervikumi ehitusega jõuti reedel tähtsa verstapostini: sarikapidu sai seljataha ning haigla kõrgusesse enam ei kasva. Keeruline ehitustöö, mis on Viljandi seni suurim investeering, on kulgenud plaanipäraselt, nii et kahe aasta pärast on lootust avamispidu pidada.