RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju teie pulmakingiks ümbrikusse raha panete?

Ammu on minevikku jäänud need ajad, kui pruutpaar lahkus pulmapeolt seitsme veekeetja, kahe mikrolaineahju ja kolme serviisiga. Kingitus mahub ikka kas ümbrikusse või siis on külalistele koostatud digitaalne nimekiri, millest saab oma võimalust mööda valida kas mõne suurema või väiksema asja ning olla seejuures veendunud, et kingitus ei rända lahti pakkimata kujul kuskile pööningule.