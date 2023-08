Eksvallavanem jäi valla vastu algatatud kohtuasjas lõplikult kaotajaks

Pikalt veninud protsess jõudis esimese istungini tänavu jaanuaris ning Aavasalu jäi seal seisukohale, et volikogu jutt ja Sakala artiklid sellest, et tema valitsemisajal tekkisid eelarve ja eelarvestrateegiaga vastuolud ning kahe dokumendi kõrvutamisel kadus valla rahakotist justkui 800 000 eurot, ei vasta tõele. Nagu ka see, et vallavolikogule ja rahandusministeeriumile oli justkui esitatud erinevaid aastaeelarveid.