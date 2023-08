KADRI PAAS ⟩ Uusi Putineid koolitatakse Vene koolides juba maast-madalast

Infosõja uurija, ka eesti keeles ilmunud teose «Propagandasõda 21. sajandil» – väga soe lugemissoovitus, muide – autor professor Georgi Potšeptsov on sedastanud, et kõige mõjusam propagandaasutus on igas riigis haridusministeerium. Kreml sai sellest juba sadakond aastat tagasi aru ja rakendab seda teadmist vajadust mööda seniajani. Suuremat sorti vajadus tekkis mullu 24. veebruaril, mil algas täiemahuline sõda Ukrainas.

KREML on president Putini juhtimisel tugevdanud kontrolli ajaloo õpetamise ja õpetajate üle koolides. Süsteemne ajupesu on pööraselt kiirenenud. Kiirkorras anti välja ka uus XI klassi ajalooõpik, mis jõuab 1. septembriks kõigisse Vene koolidesse. Õpiku autorid on presidendi abi Vladimir Medinski ja Venemaa välisministeeriumi Moskva riikliku rahvusvaheliste suhete instituudi rektor Anatoli Torkunov ning see hõlmab ajavahemikku 1945. aastast kuni XXI sajandini. Selles on Ukraina okupeeritud alade kaardid ning küsimused, ülesanded ja väljavõtted Putini kõnedest. QR-koodid juhatavad videoteni Putini esinemistest.