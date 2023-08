Kaitseressursside amet soovib muutuda riigikaitse inimjõu keskuseks. Ameti enda kinnitusel on selleks põhjust: nime muutmine olevat loogiline samm riigikaitse personaliteenuste konsolideerimisel. Uus nimi plaanitakse kasutusele võtta järgmise aasta algusest ning nimevahetus läheb hinnanguliselt maksma 30 000 eurot. Võib muidugi öelda, et 30 000 on pisike summa võrreldes sellega, mis oli mõeldud haigekassa ümbernimetamiseks tervisekassaks, või plaaniga töötukassast töökassa teha.