Euroopa kunstikomeet langeb Kondase keskusesse

1957. aastal sündinud, Saksamaal Duisburgis elav Michael Golz pole saanud kunsti vallas koolitust ning tema töid on raske täpselt määratleda. Viimastel aastatel on ta aga otsekui komeet tõusnud kunstitaevasse ning tema teosed on oodatud Euroopa muuseumides.

Michael Golz on varasest lapsepõlvest, pärast raske viirusnakkuse põdemist kannatanud õpiraskuste all. Ema julgustas kõiki oma lapsi, Michaeli, tema kaksikvenda Wulfi ja nooremat õde Dorotheed, juba varakult joonistama ja maalima. See mõjus Michaeli arengule väga hästi. 1965. aastal, kaheksa-aastasena joonistas ta värvipliiatsitega oma esimese linnakaardi. Nüüdseks on see koos vend Wulfiga alustatud fantastilisi maailmu ja olendeid sisaldav laste mäng kasvanud hiiglaslikuks maakaardiks, mille põhiosa katab umbes 130-ruutmeetrise ala. Kaarti täiendavad tuhanded kiirköitjate vahele pandud joonistused, mis illustreerivad kujutatut detailsemalt, andes infot seal praegu toimuvatest või minevikus asetleidnud sündmustest, ühtlasi kirjeldades omapärase universumi asukaid.

Michael Golz on kirjutanud ka tekstid, mis tutvustavad lähemalt Athoslandi elanikke, nende kombeid ja harjumusi, ning lisanud selgitava sõnastiku kasutatud uudiskeelenditest.

Athosland on elukestev ettevõtmine, mis on säilitanud oma süsteemsuse ja esteetilisuse ning on pidevas arengus. Golz teeb aeg-ajalt ümber ka varasemaid kaardiosi, muutes näiteks lennujaama asukohta või renoveerides mõnd ajaloolist keskust. Nii peavad kollektsionäärid alati valmis olema selleks, et juba omandatud töö palutakse täienduste tegemiseks tagasi.

Nooruses õppis Michael Golz maheaednikuks, kuid pärast seda, kui kunstikuraator Alexandra Gersdorff-Bultmann ta avastas, lõpetas ta aednikutöö ja on tegelnud vaid Athoslandi harimisega. Praegu on ta toetatud elamise teenusel ning osaleb kunstiteraapia töötubades.

Golz töid näidati esimest korda 2012. aastal Berliinis Art Cru galeriis. Järgnesid mitu näitust, sealhulgas "Outsider Art Fair" Pariisis ja "Positions Art Fair" Berliinis. 2018. aastal pälvis Golz mainekaima autsaiderkunsti auhinna Euward 7.