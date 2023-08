Nagu rõhutas Lõuna prefektuuri küber- ja majanduskuritegude eriasjade uurija Hanna-Liisa Int, tuleb veebi kaudu midagi ostes või müües olla eriti tähelepanelik. "Enne makse tegemist tasub inimesel kontrollida summa saaja tausta ning kontrollida ka müüja Facebooki kontot," märkis ta. Samuti on oluline üle kontrollida kullerteenuse lingid, mis on inimesele saadetud. "Kelmide saadetud lingid on pealtnäha õiged, aga kui neid lähemalt uurida, siis on interneti aadressis mõni sõna, täht, number või sümbol kas vale või üleliigne."