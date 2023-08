Matkalised avastasid UNESCO maailmapärandi osa asemel teistsuguse ajalooga mõõdupunkti

"Me teadsime, et Tornimäel on üks geodeetiline punkt, mis oli kasutusel XX sajandil, kuid me ei osanud arvata, et saime hoopis suurema kala õnge otsa," sõnas üks selle avastuse teinud matkalistest Loit Kivistik teisipäeval Sakalale ning arvas, et tegu võib olla Struve ühe mõõdupunktiga.