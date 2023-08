Keskerakonna Viljandi valla osakond toetab uue esimehena Tanel Kiike

"Oleme väga rahul Taneli erakonna heaks tehtud tööga ning oleme seisukohal, et tal on kogemusi ja võimekust viia Keskerakond edasi ja olla meie kõigi ühendaja," rääkis osakonna esimees Katrin Linkov. "Näeme, et Tanelil on tahtmist ja soovi tegeleda nende teemadega, mis puudutavad ühiskonna nõrgemaid ja parandavad kõikide eestimaalaste hakkamasaamist. Tänasel päeval vajab Keskerakond juhti, kes poleks ainult Tallinna-keskne."

25. juulil avaldas Tanel Kiigele üksmeelset toetust ka Keskerakonna Põhja-Sakala osakond. "Erakonna esimehes peab olema peaministri ainest. Tanel Kiik endise ministrina on tõestanud, et temas seda on," ütles Põhja-Sakala osakonna esimees Priit Toobal otsuse kommentaariks. "Olen Taneliga koos töötanud ja seetõttu tean, et tal on meeletult suur töövõime. Lisaks sellele on tal oskus märgata kolleege ja kaaslasi enda ümber, ta on meeskonnamängija. Tanel oleks erakonnale meie arvates hea esimees."