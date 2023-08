Betoonkasside read said täiendust. Lisandus ka eriline isend

Nagu Kangilaski rääkis, et kui selgus, et kasse valmistavas osaühingus Kiili Betoon on võimalik teha ka valge kuju, ei kõhelnud ta hetkegi. "Olime valgest kassist juba ammu unistanud ja mõelnud, et tema sümboliseeriks meie armsas väikeses linnas "Naksitrallide" loost tuttavat kassi Albertit. Esialgu firma värvivalikus valget aga ei olnud," kõneles ta. "Kui nüüd sai kasse juurde tellitud, selgus, et praegu on see võimalus olemas. Kuna tegemist on erilise kassiga, tellisime seda ainult ühe. Valget kassi oleks huvitav otsida näiteks kõikvõimalikel orienteerumismängudel."