Päeval tugevneb ida- ja kagutuul puhanguti 15–17 meetrini sekundis. Õhtul on Lääne-Eesti saartel, mandri lääneservas ja Lõuna-Eestis oodata äikesevihmavalinguid, millega võivad kaasneda tuulepuhangud üle 25 meetri sekundis ja rahe. Sajuhulk on kohati 30–50 millimeetrit, ühtlasi on võimalik trombi ehk keeristormi teke.