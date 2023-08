KUULDEMATK ⟩ Kuidas kuulipildujaragina saatel metsavendade salamaailma rännata

"Pe...e! Käivita miinid! Mehed, relvad kätte! Pärast plahvatusi kohe luugile ja tuld!" Kõlavad ähvardav kuiv kuulipildujaragin ja püssipaugud. Metsavenna hääl on täis hirmu ja raevu. "Tagasi-tagasi, luuk on läinud! Kes sisse tuleb, see kohe saab!"