Aktsiaseltsi Hoolekandeteenused juhatuse esimees Liina Lanno, kes on erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeol osalenud nii pealtvaataja kui lauljana, nentis, et see on igal aastal olnud väga rõõmus, kuid tänavu oli eriline. "Pühendasime selle suure ajastu lõpule, sest eelmisel nädalal sulgesime viimase suure erihooldekodu 17-st. Kõik siin peol osalejad elavad nüüd kogukondades ja tulevad väikestest kodudest."