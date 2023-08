Vaba mõte ⟩ Kuidas kultuurisõdadesse rahu teha?

Hiljuti puhkes Twitteris supisõda. Noh, nagu sotsiaalmeedias sellised lahingud ikka alguse saavad. Üks väitis möödaminnes, et piima-aedviljasupp on nõukogudeaegne jälkus, mida keegi süüa ei tahtnud, ja siis läks vastastikku andmiseks. Arvamused erinesid 180 kraadi, kompromisse ei tunnistatud, vange ei võetud. Üks tuntud ettevõtja blokeeris vaidleja, kelle seisukoht talle ei meeldinud. Kõik selle pärast, et maitsed on erinevad.