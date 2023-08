Lidli tuleku eelsel koosolekul avaldas arvamust üks inimene

Viljandi riigimajas peeti reedel koosolek, mis oli järjekordne etapp, et Lidl saaks Viljandisse oma kauplust ehitama hakata. Võimalust asjade käiku muuta ja oma seisukohti esitada kasutas üks inimene, linnavolikogu liige Kristina Libe.

Nagu ta ütles, on praeguse plaani järgi poe juures eelistatud liiklemine autoga ning sestap tuleks muuta see paremaks ka piirkonnas elavatele jalakäijatele ja jalgratturitele. Samuti on tema sõnul kaupluse juurde Riia maanteele kavandatud liiga vähe kõrghaljastust ning hoone taha kavandatav väike puhkeala võiks olla hoopiski peamiste liikumisteede ristumiskohas poe ees.