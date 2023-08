Flokside ilu ei või vaka all hoida

5. ja 6. augustil saab floksinäitus Nõrga talus teoks juba 11. korda ning see on perenaise Krista Kuke sõnul kindlasti suve tippsündmus.

Kuke ütlemist mööda on floksinäitus ikka populaarne olnud, sest inimesed näevad seal eri sorte ning saavad nõu küsida ja põnevaid sorte kaasa osta. Lisaks saavad külastajad igal aastal näitusel oma lemmiku valida.

Nõrga floksikollektsioonis on üle 200 sordi. Õitsemine algab juuli esimestel nädalatel ja kestab septembrini. Õitsemise tipphetk on aga alati augusti esimestel nädalatel. Flokse on talus kasvatatud üle 20 aasta.