Väärikate ülikool valmistub uue õppeaasta loengusarjaks

Väärikate ülikooli korraldaja Piret Ausi sõnul toimuvad kursused septembrist maini Sakala keskuses ning osalema on oodatud kõik huvilised vanuses 50+. "Esimesel loengul räägib looduskirjanik Kristel Vilbaste veest. Loengu pealkiri on "Allikad, kaevud ja kraanid" ning see algab 19. septembril kell 16."