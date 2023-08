RAHVAS ÜTLEB ⟩ Kui palju raha kulutate iga kuu toidukaubale?

Inimeste kodustes eelarvetes ongi ilmselt ühed suurimad erinevused toidule kuluvates summades. Oma rolli mängivad maitse-eelistused, harjumused, aga ka aeg, mida on võimalik toidu valmistamisele kulutada. Kui tööpäevad on pikad ja pole aega põhjalikult vaaritada, kipub käsi märksa kergemini haarama poolfabrikaatide, valmistoitude ja energiarikaste näkside järele. Selge see, et niisugune eluviis võib lõppkokkuvõttes väga kulukaks osutuda.