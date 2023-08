Kümnendat aastapäeva tähistav Loomelabor valmistub kontserdiks

Eesti muusikafondi ja heliloojate liidu korraldatavat suvekooli on juba viiendat aastat järjest eest vedanud helilooja Age Veeroos. See on mõeldud 13–25-aastastele noortele, kes tegelevad heliloominguga või õpivad mõnel muul erialal ja tunnevad heliloomingu vastu huvi. Noori juhendavad heliloojad ning teoseid aitavad pillipäraselt kirja panna aktiivselt tegutsevad professionaalsed muusikud.