Isamaa Viljandi osakonna juhatuse liikmeteks said lisaks Harri Juhani Aaltonenile Helir-Valdor Seeder, Marko Tiitus, Gert Elmaste, Gunnar Veermäe, Allan Praats ja Jaak Pihlak.

Harri Juhani Aaltonen on osakonna esimehe tööd teinud ka varem ning nagu ta nentis, vähemalt enne valimisi see talle liiga suur koormus ei ole. "Praegu kulub kokkuvõttes ehk üks täistööpäev kuus, et inimesi kokku kutsuda ja suhelda, selle jõuab ettevõtte kõrvalt ära teha küll," tähendas ta.