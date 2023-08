Suuraktsionäridelt loa saanud Clevon alustas börsilt lahkumist

Ehkki algul lubas Clevon, et ostab väikeaktsionäridelt nende aktsiad tagasi, lahkub ta nüüd börsilt seda tegemata. Oma poolthääle ettevõtte börsilt lahkumiseks andis 15 aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 27 677 456 häält, mis moodustab ligi 93,2 protsenti aktsiatega esindatud häältest, teatas Clevon börsile.

Ettevõtte aktsionäride otsus ei too kaasa automaatset aktsiatega kauplemise lõppemist. Selleks on täiendavalt vajalik, et noteerimisorgan Nasdaq Tallinn kauplemise lõpetamise taotluse rahuldab. Clevoni börsilt lahkumisel jäävad ettevõtte aktsiad igale aktsionärile alles, aga kaubelda nendega enam ei saa.