Remonti minev Peetrimõisa Villa saab nii uue vormi kui sisu

Hotelli omanik, aastaid pühendunult ka Valma seiklusparki arendanud Kalle Kütt rääkis, et kahte suurt projekti ta samal ajal vedada ei suutnud, seega oli Peetrimõisa Villa vahepeal rendil aastate eest seda juhatanud Anu-Liis Truumaa käes. Viimaks jõudis maja müüki ja sel kevadel tekkis ka ostuhuviline, kes tahtis tingimustes täpsemalt kokku leppida. Kütt otsustas siiski tehingust loobuda. "Sain aru, et see oleks väga vale otsus, sest Peetrimõisa Villal on väga suur potentsiaal kohalikul turismimaastikul," põhjendas ta.